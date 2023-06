Manche. Une plateforme en ligne pour aider les dirigeants de clubs sportifs

C'est un projet de long terme qui a abouti au comité départemental olympique et sportif de la Manche. Mercredi 7 juin, la structure a présenté une plateforme en ligne. Ce dossier est en cours depuis quelques années. Sur ce site, les dirigeants d'associations sportives pourront trouver une aide au quotidien, à toute heure du jour ou de la nuit.

Attirer des bénévoles

La plateforme est scindée en dix catégories. Cela va de la gestion administrative et financière, avec les liens pour demander des subventions, aux conseils pour allier sport et inclusion ou sport et développement durable. "C'est maintenant de moins en moins facile d'attirer des bénévoles, présidents de club, trésorier…", explique Alain Thiébot, le président du comité départemental olympique et sportif. "Là, avec cette passerelle, on va diminuer le temps à passer pour être bénévole. Et je crois qu'on va inciter beaucoup d'autres et rajeunir parfois les troupes", espère-t-il. Le CDOS va maintenant envoyer ce site à tous les clubs pour les inciter à s'en servir, mais aussi faire remonter ce qu'il peut manquer dessus.