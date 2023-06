Alençon. 800 écoliers et collégiens à la journée mini-hand au stade Jacques Fould

Jeudi 8 juin, une multitude de terrains de handball ont été implantés sur tout le stade Jacques Fould, habituellement utilisé pour la nationale 3 de football à Alençon.

Après quelques années marquées par la Covid, le nombre d'élèves était un peu moins important qu'avant 2019, mais ils étaient tout de même huit élèves du CM1 à la 6e à participer à cette vingtième édition du tournoi de " mini-hand sur herbe " organisée par le club de handball local et par l'Éducation nationale.

La journée est ponctuée de très nombreux matchs.

"C'est une journée de promotion, de handball plaisir", affirme Steve Liégard, président de l'Entente Alençon/Saint-Germain handball. Les matchs sont disputés à quatre contre quatre, mais c'est aussi un village olympique et des actions santé avec l'Ifres (école de kinés, ergothérapeutes)

Huit cents écoliers et collégiens ont disputé cette journée.

Écoliers et collégiens sont conquis. "On est arrivé, on a disputé un match, les arbitres sont sympas, c'est cool de jouer entre amis", affirment par exemple des élèves du collège Saint-Exupéry.

Tous ces jeunes sont autant de futures recrues pour les 145 clubs de handball de Normandie, qui totalisent plus de 32 000 licenciés.

Pour beaucoup de jeunes, c'était la découverte d'un nouveau sport collectif.