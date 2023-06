Caen. Un livre sur des auteurs passionnés de sport

Saviez-vous qu'Albert Camus aurait pu devenir footballeur professionnel ? Qu'Agatha Christie était une grande surfeuse ? Que Jack Kerouac avait obtenu une bourse pour pratiquer le football américain ? Il n'y a peu de chance.

C'est ce que raconte Julien Legalle dans son livre Des écrivains et du sport, paru le 20 avril dernier.

Un chapitre = un auteur

Bibliothécaire à l'Université de Caen, il s'est lancé dans la rédaction d'une compilation de 14 portraits d'auteurs et d'autrices connus qui ont été de grands sportifs. C'est à la suite d'un article sur Arthur Cravan pour le magazine Sport et vie qu'il a eu le déclic, en 2019. "Ce livre mêle la vie d'auteurs et d'autrices connus qui ont la particularité d'avoir été de grands pratiquants de sport, raconte le littéraire. Il montre aussi dans quelle mesure le sport a pu avoir un impact sur leurs écrits." Un temps très long de recherches et de lectures a été nécessaire. A suivi l'écriture, auteur par auteur, pour une sortie du livre trois ans plus tard.

L'objectif est aussi de faire découvrir aux lecteurs de nombreuses anecdotes. Il y a par exemple Albert Camus et sa passion du foot, "mais il a eu la tuberculose très jeune", Ernest Hemingway qui a beaucoup pratiqué la boxe, Agatha Christie et sa découverte du surf à l'autre bout du monde. "Elle a fait partie des premiers Anglo-Saxons qui pratiquaient le surf debout, ajoute Julien Legalle. Certains sportifs ont fait du sport à très haut niveau."

Briser les clichés

🚨 Semaine n°3 [Une semaine, un auteur]

👤 Luis Sepúlveda

Avec Bolaño et Neruda, il est l'un des écrivains chiliens les plus renommés,auteur du célèbre livre "Le vieux qui lisait des romans d'amour". C'est aussi un homme engagé qui a connu plusieurs vies dont celle de footballeur pic.twitter.com/0jax1lMyV4 — Julien Legalle (@LEGJUL2) May 29, 2023

Cet ouvrage vise à briser le stéréotype qui consiste à séparer l'intellectuel et le sportif. "Je veux casser l'image du littéraire qui est très mauvais en sport ou, l'inverse, le cliché du sportif qui serait incapable d'écrire, explique-t-il en prenant l'exemple du cycliste normand, Guillaume Martin, qui a déjà écrit plusieurs livres. On peut être les deux à la fois." Après un travail de longue haleine, Julien Legalle prend actuellement le temps d'aller à la rencontre des lecteurs. Il a déjà été sollicité par plusieurs institutions pour mettre en place des temps d'échange à l'approche des Jeux olympiques de Paris 2024.

Pour la suite, le bibliothécaire ne se met pas de limites. "J'ai encore plein d'idées de portraits. En termes de contenu, j'ai de quoi faire plusieurs livres." Qui sait, Des écrivains et du sport donnera peut-être un jour naissance à un petit frère.