Hip-hop. La tournée du mythique groupe de rap IAM passe par la Normandie

Les artistes à l'origine du célèbre album L'école du micro d'argent vont venir en Normandie. Akhenaton, Shurik'n, Kheops, Imhotep et Kephren, les membres de IAM, seront sur les routes de France pour leur HH History Tour. Le 31 mars 2024, ils passeront par La Luciole, à Alençon. Quelques jours plus tard, IAM sera au Normandy de Saint-Lô, le 6 avril.

"Nous avons toujours eu à cœur de nous produire dans des salles de petites et moyennes capacités pour être au plus proche de notre public dans une atmosphère intime et chaleureuse", expliquent les rappeurs sur leurs réseaux sociaux. Les deux dates sont déjà complètes.