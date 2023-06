Colombelles. Embarquez pour un voyage virtuel à travers l'Europe Viking

Et si vous découvriez l'univers (virtuel) des Vikings ? C'est ce que propose La MicroFolie Colombelles samedi 17 juin, à travers une expérience éducative immersive. Celle-ci a lieu dans le cadre de l'exposition "Des Vikings et des Normands". Inspiré de l'univers du jeu vidéo Assassin's Creed Valhalla, ce jeu de rôle fera voyager les participants dans l'Europe Viking à la découverte de la culture et des figures de cette époque. Un médiateur proposera d'échanger avec deux personnages, à 14 heures : Thorsteinn, un marchand viking, et à 15 h 30 : Frère Ealric, un moine saxon. Cette animation donne accès, avant ou après, à l'exposition "Des Vikings et des Normands". Elle questionne le lien des peuples du Nord et les habitants de France, avec un travail sur l'imaginaire et les représentations.

Pratique. Samedi 17 juin, à 14 heures et 15 h 30 au Musée de Normandie. Animation incluse dans le billet d'entrée de l'exposition. Sur réservation : mdn-reservation@caen.fr.