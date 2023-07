Le Bouillon. Des animaux des quatre coins du globe au Parc animalier d'Écouves

Le Parc animalier d'Écouves est le lieu pour découvrir des animaux provenant du monde entier. Avec plus de quatre cents animaux originaires des cinq continents, ce parc propose une visite ludique et pédagogique qui vous marquera ! Sur plus de dix-huit hectares de terrains, vous pourrez aller à la rencontre des autruches, des lamas, des zébus, des chameaux, des buffles ou encore des yacks.

Il est également possible de découvrir comment travaille un soigneur dans le parc, mais aussi de dormir dans des lodges auprès des animaux.

Pratique. Au Bouillon tous les jours, de 10 h à 19 h. Tarif enfant : 7,50 € ; Plein tarif : 12 €. Tél. 02 33 82 04 63.