Découverte. Immanquable de Saint-Lô, le Haras vous accueille tout l'été

Passionné d'équitation, d'architecture ou simple visiteur curieux, le Haras national de Saint-Lô, créé en 1806, vous ouvre ses portes tout l'été. Ensemble architectural du XIXe siècle, c'est l'endroit à ne pas manquer à Saint-Lô.

Le lieu propose deux circuits, la "Balade au pas" dans les coulisses du Haras et les visites guidées, qui vous garantiront une expérience exceptionnelle. La première sortie est libre tous les jours de 10 heures à 17 heures, la seconde est payante et possible l'après-midi avec des départs du mercredi au dimanche à partir du samedi 8 juillet de 14 heures à 17 heures.

Pratique. Renseignements par téléphone au 07 85 01 32 59.