Rouen. Un été au jardin, au milieu des plantes et des animaux

Le Jardin des plantes est un lieu idéal pour se promener en famille et se déconnecter de la ville. Situé au sud de Rouen, le parc de 8,5 hectares a une vocation de conservation d'espèces végétales, visibles en extérieur ou dans les serres. Des animaux sont aussi présents. En volière pour les perruches, perroquets et cailles de Chine. Les paons, tortues d'eau et canards, eux, sont en liberté.

Le Jardin des plantes ouvre cet été les portes de son Orangerie. Des expositions d'art, des ateliers ou encore des concerts sont prévus, tout comme des visites guidées du jardin et des serres.

Pratique. Le jardin est ouvert tous les jours de 8 h à 20 h 15.