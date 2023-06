Manche. L'inflation, une menace pour les associations d'aide alimentaire

L'inflation semble ralentir en France. Le ministère de l'Économie annonçait ainsi 5,1 % d'augmentation sur un an en mai 2023, contre 5,9 % en avril. Une hausse donc moins forte, mais tout de même présente, et qui représente une menace pour les associations d'aide alimentaire, comme la Banque alimentaire.

Roland Coutard, Président de la Banque Alimentaire de la Manche, sur la question de l'inflation. Impossible de lire le son.

Un fonctionnement de l'association bouleversé

À l'origine, la Banque alimentaire fonctionne uniquement sur des dons privés et des denrées publiques, issues de l'État comme de l'Europe. Roland Coutard, président de l'association dans la Manche, confie toutefois que la hausse des prix a mené à une organisation différente : la Banque alimentaire a été contrainte ces deux dernières années de faire elle-même des achats de denrées alimentaires, "chose qu'on n'a jamais faite, sauf pendant la Covid".

Si l'association a su évoluer et s'est mise "en configuration de faire des achats", la situation reste délicate. Les dons publics disposent en effet de budgets fixes et, avec la hausse des prix, cela représente une baisse notable des denrées. En 2022, l'association a ainsi reçu 764 tonnes de denrées, contre 837 tonnes en 2021. De même, acheter directement des denrées, au lieu de compter uniquement sur les dons, représente pour la Banque alimentaire un coût non négligeable.

Que faire si la situation perdure ?

"On a les solutions, mais c'est tout de même inquiétant", estime Roland Coutard, qui souligne une baisse des volumes de denrées distribuées. D'autant plus que les bénéficiaires, eux, augmentent, l'inflation touchant durement les foyers défavorisés. Les dons privés et les dons des pouvoirs publics joueront ainsi un rôle capital pour continuer une distribution de denrées suffisante. Une situation, donc, à surveiller de près dans les prochains mois. De son côté, Roland Coutard, après trois mandats de président, quittera prochainement la tête de l'association manchoise.