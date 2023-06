Télévision. À vous de jouer pour désigner la "Chanson de l'année" lors de la grande soirée de TF1

Le samedi 17 juin, rendez-vous à partir de 21 h 10 sur TF1 pour l'élection de la Chanson de l'année 2023, et bien sûr c'est Nikos Aliagas qui sera aux commandes ! Cette année, la formule change avec des surprises et des nouveautés qui feront leur apparition. La liste des 14 hits vient d'être dévoilée, et vous pouvez désormais voter.

En 2022, c'est le hit Rétine d'Amir qui avait été élu "Chanson de l'année". Alors, quel hit allez-vous choisir cette année ?

1 - "Ce soir" - Amir

2 - "Dépassé" - Nuit Incolore (Le clip de son hit Dépassé a été tourné en partie en Normandie, au Havre, au niveau du célèbre blockhaus suspendu).

3 - "Des milliers de je t'aime" - Slimane

4 - "Encore" - Kendji Girac et Florent Pagny

5 - "In the Stars" - Benson Boone et Philippine Lavrey

6 - "Keep it simple" - Vianney et MIKA

7 - "La Goffa Lolita" - La Petite Culotte

8 - "Mon cœur" - Izïa

9 - "Ne pars pas" - Le Rouennais Keen'V

10 - "Nous deux" - Ridsa

11 - "Qu'importe" - Juliette Armanet

12 - "Secret" - Louane

13 - "Si j'avais su" - Claudio Capéo

14 - "Un jour je marierai un ange" - Pierre de Maere