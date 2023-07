Musée. La dentelle d'Alençon, un art inscrit au patrimoine culturel de l'Unesco

C'est ce qui fait la renommée d'Alençon et il est indispensable de le visiter si vous êtes de passage. Le Musée des beaux-arts et de la dentelle est un incontournable dans le département. Situé dans l'ancien collège Jésuite, ce musée permet de découvrir trois sections à part entière : dentelle, beaux-arts et art cambodgien.

Inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'Unesco, la dentelle d'Alençon est un art qui ne se trouve nulle part ailleurs. À l'intérieur de ce musée, il sera possible de découvrir un voile de mariée du XIXe siècle, de plus de 3,50 m de long et de 2 m de large, entièrement fabriqué au point d'Alençon. Cette pièce aurait pris plus de 350 000 heures pour être confectionnée.

Alors, si vous êtes déjà fan de couture, pourquoi ne pas vous mettre à la dentelle ?

Pratique. En juillet et août, ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h et du samedi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. Tarif : 4 €.