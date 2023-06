Centre-Manche. Dans cette commune, des composteurs collectifs en libre-service

À partir du 1er janvier 2024, tous les ménages devront disposer d'une solution individuelle ou collective leur permettant de trier leurs déchets biodégradables. L'article L541-21-1 du Code de l'environnement établit clairement cette disposition, et les communautés de communes ou d'agglomération cherchent des solutions. Saint-Sauveur-Villages en est un bon exemple.

Favoriser le compost

La commune est en effet maintenant dotée, depuis début juin, de deux composteurs collectifs en libre-service, à proximité de l'école maternelle. Objectif ? Favoriser le compost et permettre à tous les foyers de mieux disposer de leurs déchets végétaux. Des installations déjà utilisées par les agents de la cantine de la maternelle et qui seront accessibles à tous. Des employés de la commune viendront en outre régulièrement inspecter les composteurs et les aérer.

Saint-Sauveur-Villages devrait par ailleurs proposer un nouveau site similaire dans les prochaines semaines. Sa localisation est encore à l'étude, en partenariat avec les élèves de la Maison familiale rurale de Saint-Sauveur-Lendelin.