Culture. Roméo et Juliette, l'élan vital à l'Opéra de Rouen 

Après trois semaines et demie de travail intense pour la troupe, le public va pouvoir découvrir cette mise en scène d'Éric Ruf reprise par Céline Gaudier à Rouen. Elle nous en dévoile d'ailleurs les principaux aspects.

Comment est née cette mise en scène ?

Éric Ruf a créé ce spectacle pour l'Opéra-Comique en décembre 2021. La version lyrique entretient des liens particuliers avec la version théâtrale shakespearienne, créée à la Comédie française en 2018 sous sa direction. En effet, lorsqu'Éric imagine la mise en scène de l'opéra de Gounod, le directeur de l'Opéra-Comique, Olivier Mantei, lui propose de réutiliser les costumes Christian Lacroix et les décors conçus pour l'Opéra-Comique. Éric transpose ainsi dans l'Italie du début du XXe siècle la lutte des clans Capulet/Montaigu.

Pourquoi ce choix ?

On ne retrouve pas les codes hiérarchiques shakespeariens des serviteurs et des seigneurs, mais on retrouve bien cet esprit de vendetta, de haine séculière absurde qui oppose les deux clans et dont on a sans doute même oublié l'origine et les raisons. Mais sous le soleil écrasant de l'Italie, la chaleur exacerbe les tensions et la violence est omniprésente.

Quel accent Éric Ruf a-t-il voulu

donner à l'opéra ?

Dans ce climat particulier, Roméo et Juliette cherchent à échapper à cette pesanteur. Ce sont deux personnages pleins de vie mais qui, par leurs choix, annoncent la tragédie. On s'éloigne du romantisme, mais Éric Ruf a voulu que le spectateur perçoive l'élan vital et la sincérité de ces personnages. Lorsque Roméo et Juliette se rencontrent, la connivence est immédiate et, dans un très court délai, tout se précipite. C'est une histoire d'amour passionnelle et éminemment tragique, mais la mise en scène met l'accent sur toutes les chances que les personnages n'ont pas su saisir pour changer ce destin, en mettant en lumière les moments de basculements qui se succèdent et qui les amènent inexorablement vers la chute tragique.

