Cherbourg. Les terrasses des bars et restaurants peuvent être agrandies pour l'été

L'opération Place aux terrasses a fait son retour vendredi 2 juin, avec la piétonnisation de certaines rues de l'hypercentre de Cherbourg, les vendredis et samedis soir. Les commerçants auront la possibilité d'agrandir leur terrasse.

Trois lieux concernés en centre-ville

Cette initiative de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin, en partenariat avec l'Union Cherbourg Commerces (UCC), dure jusqu'au samedi 30 septembre. La Grande-Rue, la rue Boël-Meslin et la place Centrale sont concernées par ce dispositif. Les établissements situés dans ces secteurs qui souhaitent bénéficier de cette extension sont invités à contacter le service droits de place et stationnement de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin pour accord.

"Les règles de circulation, de sécurité incendie et d'accès aux personnes à mobilité réduite doivent être respectées, rappelle Pierre-François Lejeune, adjoint au stationnement, aux droits de place, à la sécurité et à la tranquillité publique. Il est également important de bien concilier vie nocturne et tranquillité des riverains." Les vendredis et samedis, le stationnement ne sera pas possible à partir de 18 heures et la circulation sera interdite dès 19 heures jusqu'à 2 heures du matin.