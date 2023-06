Orne. Trois camions neufs pour les Restos du cœur grâce à l'enseigne Lidl

Vendredi 2 juin, trois nouveaux camions neufs sont apparus à l'entrepôt des Restos du cœur d'Alençon. Ces nouveaux équipements ont pu être achetés grâce à une donation financière de l'enseigne Lidl de plus de 88 000 €. Avec un équipement actuel très vieillissant, ce don permet à l'association d'améliorer le fonctionnement des sept centres du département.

"On avait des factures pour réparer les camions qui étaient hallucinantes. Si vous êtes un particulier, vous ne les payez pas. Mais nous, on était obligés si on voulait continuer à fonctionner", explique Catherine Wéber de Rize, présidente des Restos du cœur de l'Orne. Avant d'ajouter : "Pour vous dire, l'un d'entre eux fonctionnait avec une corde pour passer les vitesses. C'était très dangereux."

Des chiffres inquiétants

Avec plus de douze camions pour sept centres dans le département, l'association des Restos du Cœur tente de subvenir aux besoins des plus démunis. Avec l'inflation, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 16 % en moins d'un an. Des chiffres qui inquiètent et qui risquent d'évoluer dans les prochains mois. "On ne peut plus donner comme auparavant. C'est très difficile pour les bénévoles de dire qu'ils ne peuvent pas faire plus", raconte Catherine Wéber de Rize.

Écoutez Catherine Wéber de Rize sur l'importance de ces nouveaux camions : Impossible de lire le son.

Grâce à des cagettes de produits frais à des prix coûtants, l'enseigne Lidl permet d'aider l'association à vivre et de continuer l'engagement humanitaire. "On est dans une vocation sociale et écologique. Depuis le début, c'est plus de onze millions d'euros de collectés pour les Restos du Cœur", assure Anne Lion, responsable du Développement immobilier.

Ce n'est pas la première fois que Lidl aide Les Restos du Cœur. L'année dernière, l'enseigne avait aidé financièrement pour la construction d'un bâtiment au chantier d'insertion de l'association.