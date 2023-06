Barneville-Carteret. Le Gliss'Festival revient les 15 et 16 juillet : découvrez le programme !

La commune de Barneville-Carteret accueille à nouveau le Barneville Gliss'Festival, pour la septième édition depuis 2015. Ouvert à tous et gratuit, l'événement annuel dédié aux sports de glisse promet une nouvelle fois deux jours exceptionnels, samedi 15 et dimanche 16 juillet.

Un programme varié

Tout le week-end, il sera possible d'assister à des démonstrations de nombreuses disciplines : BMX, skateboard, trottinette, roller, et autres. La nouveauté cette année ? Deux compétitions sur l'eau. D'abord, une compétition de paddle, sous la forme d'une répétition de boucles d'un kilomètre aux abords de la plage. Cette course comptera pour les championnats régionaux de Normandie. Ensuite, une compétition amicale de wingfoil, une planche de surf montée sur un aileron et tractée par une aile tenue en main.

Le festival sera l'occasion de découvrir le wingfoil.

Le Gliss'Festival ne se limite toutefois pas à des démonstrations. La moitié de l'événement est en effet dédiée à l'initiation aux sports de glisse. Les spectateurs auront ainsi accès à divers ateliers pour découvrir les disciplines mises en lumière sur les deux jours.

Des invités prestigieux

À l'horizon des Jeux olympiques de 2024, le festival est l'occasion idéale de découvrir la discipline du BMX freestyle, qui a fait son entrée au programme de la compétition en 2020. Seront ainsi présents Declan Brooks, sportif anglais médaillé de bronze à Tokyo au Japon, et le Français Anthony Jeanjean, triple champion d'Europe de la discipline. Deuxième aux championnats du monde 2022, il représente un réel espoir de médaille pour Paris 2024.

Declan Brooks, chance de médaille française en BMX freestyle aux JO 2024 de Paris, sera présent au Gliss'Festival.

Ce sera également l'occasion d'assister aux prouesses de Leonardo Vinicius. À seulement 12 ans, l'Espagnol représente l'avenir du skateboard mondial et a même été adoubé par Tony Hawk, considéré unanimement comme le meilleur skateur de l'histoire. Il viendra s'essayer à la rampe de quatre mètres de haut installée pour l'occasion.

À seulement 12 ans, Leonardo Vinicius incarne l'avenir du skateboard mondial.

À noter la présence des influenceurs sur les réseaux sociaux Philippe Cantenot et Scoot2street, spécialisés dans les sports de glisse, et qui concentrent à eux deux plus d'un million de followers. Les deux hommes devraient eux aussi faire étalage de leur talent.