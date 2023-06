Avranches. C'est l'heure du vote pour le budget participatif

Les Avranchinais vont pouvoir choisir les projets qui vont être réalisés en priorité par la mairie. Lundi 5 juin marque le début des votes des habitants d'Avranches pour le budget participatif. Ils doivent choisir leurs deux projets préférés sur une liste de neuf. Au total, une enveloppe de 150 000 € est dédiée à cette proposition de la municipalité, avec au maximum 50 000 € sur un projet.

Impliquer les citoyens

Ces idées d'investissement dans la commune sont portées par des particuliers ou des associations. Cela permet aux citoyens de participer à la vie publique locale et de voir un projet se mettre en place de A à Z. Si un projet est choisi, les porteurs sont invités à donner leur avis jusqu'à sa réalisation. En amont, ils doivent aussi dresser le budget de leur investissement. "Je pense que ça prend", assure Anne-Laure Tannier-Ferès, conseillère municipale déléguée à la conduite de projet participatif. "On le voit par rapport à la qualité de ce qui est déposé. On a parfois l'impression que ce sont des professionnels qui ont réalisé les projets", explique-t-elle.

Anne-laure Tannier-Ferès, conseillère municipale d'Avranches sur l'intérêt du budget participatif Impossible de lire le son.

La conseillère estime que ce budget participatif permet aussi de sentir les grandes tendances au sein de la population. "On sent un besoin de nature, de potager partagé, de jardin, forêt", illustre Anne-Laure Tannier-Ferès.

Comment voter ?

Il est possible de voter sous format papier dans cinq lieux : les mairies d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs, au centre l'Esc-Halles, au centre administratif de la Rampe D'Olbiche et à l'espace Mosaïque. Il est aussi possible de voter en ligne. Pour un vote éclairé, le catalogue des projets proposés est disponible ici. Les habitants de la commune âgés de plus de 11 ans et les élèves scolarisés sur la commune qui ont plus de 11 ans peuvent voter.