[Témoignage] Calvados. Pendant la guerre, elle se réfugie sous terre pendant un mois

Le 6 juin est toujours un jour particulier pour Nicole Madelaine. Alors qu'elle a seulement neuf ans, en juin 1944, cette jeune habitante de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe se réfugie sous terre.

En dessous d'un champ de bataille

Nicole Madelaine raconte l'enfer vécu sous terre

Des bombes éclatent sur sa maison familiale. Pour se mettre à l'abri, ses parents l'emmènent dans les carrières souterraines de la Maladrerie de Caen. Elle raconte. "On est descendus dans ce trou par une échelle avec une poulie. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait." Nicole a vécu pendant un mois dans des conditions déplorables, avec au-dessus de sa tête un véritable champ de bataille. "C'était la misère. On entendait de vilaines choses. Ça tremblait dans les souterrains, se remémore-t-elle. J'ai couché par terre sur de la paille pendant un mois, sans me laver. On n'avait ni à boire ni à manger."

Nicole se replonge dans les souvenirs. Sur cette photo, elle a quatre ans.

Sous terre, Nicole trouvait le temps long. Lorsqu'elle s'ennuyait, elle gravait son nom de jeune fille sur la pierre "Nicole Deschamps". Depuis, elle n'y est jamais retournée. "C'est trop dur, ça va me faire peur", conclut cette héroïne de 88 ans.