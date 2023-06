Alençon. En fin de construction, le nouveau pôle santé accueillera vingt professionnels du secteur

Trouver un médecin généraliste, c'est un problème qui est difficile à résoudre pour la population urbaine. Le département de l'Orne n'est pas une exception, avec seulement 57 médecins pour 100 000 habitants selon une étude de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DRESS).

Un pôle dans "sa dernière ligne droite"

Actuellement en construction derrière la basilique Notre-Dame d'Alençon, le pôle santé Simone Iff est dans "sa dernière ligne droite", d'après Joaquim Pueyo, maire de la ville. Avec une vingtaine de médecins et de spécialistes qui s'installent dans ce nouvel établissement de mille trois cents mètres carrés, plus de 80 000 patients pourraient y être suivis. Un projet qui coûte plus de cinq millions d'euros et qui va permettre de fluidifier le nombre de malades entre l'hôpital Alençon Mamers et les différents établissements de santé du département.

Une ouverture prévue pour automne 2023

Vingt et une cabines pour des spécialistes, six médecins généralistes dont quatre de l'association Pierre Noal, qui défend le soin pour tous sur le territoire, et un étage dédié à l'hôpital : ce nouveau pôle qui est considéré comme un chantier technique et complexe sera à la pointe de la technologie. L'objectif est aussi de faire revivre ce bâtiment qui tombait peu à peu en ruines. Grâce à l'œuvre de l'architecte Antonin Ziegler, le pôle santé se modernise tout en sauvegardant le patrimoine de la ville.

Le futur hall d'accueil du pôle. - Sacha Dubesset

"Comme bien des territoires français, on souffre d'une démographie médicale. L'idée, c'est de pouvoir rassembler tous les corps de médecine dans un seul et même établissement pour qu'ils puissent échanger", explique Stéphane Jambet, directeur d'aménagement de la Ville et de la communauté urbaine d'Alençon.

Avec une ouverture prévue pour la fin du mois de septembre 2023, le Pôle libéral ambulatoire Simone Iff sera le quatrième établissement consacré à la santé de la ville d'Alençon.