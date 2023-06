Rouen. Attention, chantiers : quel impact sur la circulation pendant l'Armada ?

Au plus grand désarroi des Rouennais, les travaux s'intensifient dans la métropole depuis plusieurs mois. Armada oblige, certains chantiers demandent un dernier coup de collier afin d'accueillir au mieux les visiteurs pour cet événement qui a lieu du jeudi 8 au dimanche 18 juin. C'est le cas du tunnel de la Grand'Mare à Rouen, un axe emprunté par de nombreux automobilistes chaque jour. Depuis 2022, plusieurs phases de travaux se sont succédé. L'avant-dernière s'est terminée en mai. "C'était l'objectif d'achever ces travaux avant le début de l'Armada", assure Nelson Gonçalves, responsable du service des politiques et des techniques à la Direction interdépartementale des routes du nord-ouest (Dirno). L'événement n'était pas officiellement dans leur ligne de mire, mais "avec le comité de coordination, on souhaitait terminer les travaux de creusement pour éviter de gêner les usagers", ajoute-t-il. Avant d'entamer l'ultime étape, "on fait une pause pendant l'Armada et, à partir du 19 juin, on recommencera les fermetures de nuit pour installer les nouveaux équipements" du tunnel. Les travaux reprendront sous la forme de fermetures nocturnes qui induiront des déviations.

Le pont Flaubert,

deuxième gros chantier de l'agglo

"Les travaux des accès sud consistent à assurer la liaison entre l'A150, le pont Flaubert et la voie rapide sud III. Un échangeur permettra de circuler dans le quartier Flaubert", explique Jérôme Brévart, chef du service ingénierie routière au sein de la Dirno. Pendant l'Armada, "nos services sont en relation avec la préfecture de Seine-Maritime et la Métropole pour caler au mieux le plan de circulation pour les automobilistes", poursuit-il. "On a fléché cette période pour anticiper l'apport des matériaux pour continuer à travailler sans impacter la circulation", ajoute Cyrielle Grosjean, chef de projet sur les accès sud du pont Flaubert. Les remblais seront créés pendant l'événement, ce sera ensuite au tour du raccordement avec la Sud III.

Dans le centre-ville de Rouen, les automobilistes perdent aussi patience au niveau du Mont-Riboudet en raison des travaux de la future piste cyclable causant des embouteillages notamment aux heures de pointe. Heureusement pour eux, la partie située au niveau du quai Gaston Boulet est terminée. Depuis le mercredi 7 juin, "les travaux sont en pause et reprendront le 19 juin", indique Alexandre Burban, directeur des investissements et des ouvrages d'art à la Métropole de Rouen. "Les gens ont l'impression que l'on fait les travaux pour l'Armada, mais la piste cyclable aura une utilité bien après cette manifestation", confie-t-il.