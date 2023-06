Le Havre. Soirée DJ sur le toit de l'EM Normandie

Après le succès de la première édition en 2022, l'association La Clos'End se réinstalle sur la terrasse de la cité numérique du Havre, vendredi 9 juin à partir de 19 heures, pour une soirée festive ouverte à tous. Les Havrais pourront profiter de différents DJ sets, d'un bar et d'espaces de restauration sur le toit de l'EM Normandie. La soirée débutera par un "village des boutiques" pour mettre en avant des créateurs et des boutiques locales écoresponsables.

En 2022, plus de 800 personnes avaient profité du plus grand rooftop du Havre pour découvrir des boutiques de vêtements de seconde main et danser au rythme de trois DJ set aux styles différents.

Cette année, l'événement débutera par un afterwork de 19 heures à 22 heures avec buvettes et espaces de restauration autour du "village des boutiques". Les DJ transformeront la terrasse en dancefloor à partir de 20 h 30 avec Coucho et Warrenko, jusqu'à minuit. Darius, acteur incontournable de la french house, conclura les festivités jusqu'à 2 heures.

Pratique. La Clos'End, vendredi 9 juin à l'EM Normandie du Havre. Ouvert à tous (+ de 18 ans) et tenue correcte exigée. De 10 à 20 euros. Inscriptions sur shotgun.live/envents/la-clos-end.