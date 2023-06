Lisieux. Les reliques de sainte Thérèse attendues place Saint-Pierre à Rome

Il n'existe pas sur terre un continent que les reliques de sainte Thérèse n'ont pas déjà "visité". Depuis des mois, en toute discrétion, l'arrivée à Rome de quelques restes de la sainte, canonisée en 1929 par le pape Pie XI, se prépare à l'initiative du père Germano Marani. "J'ai déjà eu la grâce d'accueillir Thérèse à deux reprises. L'église était pleine, à chaque fois. Quelle plénitude !", témoigne celui qui œuvre au quotidien aux côtés de Wladek Gryzlo, recteur du collège pontifical du Russicum à Rome. L'établissement, situé à quelques pas de la basilique Sainte-Marie-Majeure, forme le clergé catholique de rite oriental. Mais quand il est construit en 1929, l'argent manque.

Thérèse, "la protectrice du Russicum"

Le souverain pontife demande alors aux cardinaux de prier la nouvelle sainte, canonisée quatre ans plus tôt. "Quelques jours plus tard, Céline (ndlr : une des sœurs de Thérèse) appelle Pie XI et lui dit : nous avons reçu beaucoup de dons de fidèles pour la canonisation de Thérèse, nous ne savons qu'en faire." La suite est tout écrite et la Normande devient "la protectrice du Russicum". Et celui qui est aussi consulteur au Dicastère pour la cause des saints d'ajouter : "Quand, en 1997, Sainte-Thérèse est devenue docteur de l'Église (ndlr : reconnue pour sa contribution majeure dans la compréhension de la doctrine de l'Église catholique), tout le monde n'était pas d'accord." Pourtant, l'universalité du message de Thérèse n'a de cesse d'interpeller. "C'est parce qu'elle se donne à rencontrer simplement", assure le père Olivier Ruffray, ancien recteur du sanctuaire de Lisieux.

Fait assez rare pour être signalé : les reliques de sainte Thérèse seront présentes mercredi 7 juin place Saint-Pierre, à l'occasion de l'audience générale du Pape François.