Voile. Le départ de la 14e édition de la Normandy Channel Race donné

Il y avait du monde sur le bord du Bassin Saint Pierre, à Caen, dimanche 4 juin, dans la matinée, pour le départ de la 14e édition de la CIC Normandy Channel Race. Dans le village de la course installé pour l'occasion, les spectateurs attendaient avec impatience ce départ.

Une météo parfaite pour ce départ. - Nathalie Hamon

Direction Ouistreham

Cette année, les skippers étaient un peu plus nombreux que l'an dernier. Les 32 Class 40 ont quitté le canal vers 9 h 30 en direction de Ouistreham pour un départ prévu à 15 heures direction le sud de l'Angleterre, puis le sud de l'Irlande et retour en Normandie par Guernesey. "J'aime beaucoup cet événement, c'est magnifique tous ces voiliers qui remontent le canal. Et puis la météo est au rendez-vous avec ce beau soleil", s'enthousiasme Henriette Lepetit qui se promène. "Je viens tous les ans et c'est un rendez-vous que je ne veux pas manquer." Le retour des bateaux est prévu vendredi 9 et samedi 10 juin. La remise des prix aura lieu le dimanche 11 juin sur le canal.