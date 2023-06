Société. "Face à un monde hypersexualisé, les jeunes ont besoin d'être accompagnés"

51% des garçons de 12-13 ans consultent des sites de pornographie au moins une fois par mois. Plus largement, c'est un mineur sur trois qui est concerné par cela. Ces chiffres inquiétants sont le résultat d'une enquête de l'Arcom sortie le 25 mai 2023. L'association TeenStar organise une conférence sur l'éducation affective, lundi 5 juin 2023 à Caen. Olivier Susplugas, Président national de Teenstar, répond à nos questions sur ce sujet sensible.

Y a-t-il vraiment besoin d'une éducation sexuelle et affective ?

"Nos jeunes sont mal influencés par ce qu'ils peuvent voir, en particulier les vidéos pornographiques. Il y a une hypersexualisation de la société. Le cerveau est sur-stimulé sur ces sujets et cette surconsommation peut conduire à de l'addiction. Le garçon va avoir tendance à voir chez la fille plus un objet de désir qu'une réelle personne devant être respectée."

Qu'est-ce que TeenSTAR?

"TeenSTAR est une association non confessionnelle créée il y a une quarantaine d'années par un médecin américaine, gynécologue et obstétricienne, Hanna Klaus. Elle s'est rendu compte que les parents, la société et les éducateurs de façon générale, n'avaient pas les outils pour apporter une éducation affective et sexuelle aux jeunes. Il y avait un vide dans ce domaine, une forme de démission. On le constate encore aujourd'hui."

Comment peut-on aider les jeunes ?

"Avec TeenSTAR, on utilise l'échange, on discute avec les jeunes. L'objectif est de leur apporter toutes les informations pour qu'ils soient réellement libres dans leurs choix. La première étape est de leur apprendre à connaître leur corps, à s'émerveiller. Pour les filles, il s'agit de comprendre précisément son cycle menstruel, l'influence que cela a sur le moral, l'humeur. Le garçon doit connaître et aimer son corps mais également comprendre le fonctionnement des filles pour pouvoir construire une relation.

Ensuite, les jeunes doivent prendre conscience de l'hypersexualisation du monde, des risques de la masturbation, des grands dangers de la pornographie. Ils doivent surtout réaliser l'impact que tout cela a sur eux, des risques d'isolement et de dépression que cela peut engendrer. La consommation génère des plaisirs si forts, que les simples plaisirs de la vie peuvent devenir fades. Il est nécessaire de les faire réfléchir en groupe sur les conséquences de leurs actes, pour qu'en connaissance de cause, ils puissent faire des choix libres"

Cela ne concerne que les jeunes…?

"Les jeunes se trouvent sur un chemin de développement. Ils ont tous le désir d'être heureux, de réussir leur vie. Le psychanalyste américain Erik Eriksson décrit le développement de leur maturité affective comme le passage successif de marches d'escalier, chacune représentant une étape, une crise nécessaire à surmonter. Par exemple, l'adolescent passera par une période dite "narcissique" pendant laquelle il se regarde un peu plus dans la glace, prend conscience de son corps, de ses intérêts personnels et cherche à se rassurer sur ces capacités de séduction. Cette crise passée avec succès, l'amène à prendre confiance en lui pour mieux se tourner vers les autres. Mais cela doit rester un passage. Les adultes, et en particulier les parents, ont ce rôle d'aider leurs jeunes à passer ces étapes. Nous voyons que c'est un accompagnement dans la durée qui est nécessaire.

Et puis, chez les jeunes, il y a l'effet de groupe. Cela fragilise la liberté des adolescents. Dire 'non' est difficile, cela s'apprend. Lorsqu'un jeune propose des vidéos pornographiques ou une soirée qui pourrait mal tourner à ses amis, difficile de résister. Pour cela il faut avoir une réelle conscience des risques et savoir dire non."

Pourquoi la pornographie est-elle dangereuse ?

"C'est peut-être, en ce moment, un des principaux défis à laquelle notre jeunesse est confrontée. Chez les garçons, comme chez la fille, la surconsommation de contenus pornographiques peut amener à une vision dégradée, à la fois de l'autre et de la relation sexuelle elle-même. Dégoût, 'objetisation' de la femme par l'homme peuvent rendre plus difficile la rencontre de l'homme et de la femme.

La première génération qui a eu "la pornographie dans la poche", avec le téléphone portable, a grandi et peut aujourd'hui témoigner des conséquences de l'addiction à la pornographie sur leur vie privée. Trois jeunes ont créé l'association We Are Lovers, par exemple, qui intervient dans les établissements scolaires pour venir apporter témoignages et données sur l'ampleur du phénomène sur internet. Leurs vidéos sont très explicites sur le sujet."

C'est très inquiétant ?

"Tout cela existe. La tentation est naturelle. Le fait d'en parler permet de déculpabiliser les adolescents et de les rendre plus libres. L'enjeu est important"

Pratique. L'association TeenSTAR donne rendez-vous lundi 5 juin 2023, pour une conférence sur le thème "Quelques clefs pour l'éducation affective et sexuelle". Les parents et éducateurs sont invités. Maison Diocésaine - salle Jamet - 1, rue Nicolas Oresme à Caen. 20h30-22h.