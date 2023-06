Caen. Il détourne les allocations d'une connaissance et vole une carte bleue

Le 14 mars 2022, un homme de 28 ans se rend dans un kebab accompagné d'une connaissance qui règle les achats. Lors de l'opération de paiement, il arrive à lui substituer sa carte bleue et s'absente quelques instants. Il en profite pour faire deux achats sur internet. Prévenue par sa banque, la victime porte plainte.

Une autre escroquerie

Le 8 juin 2022, une autre victime remarque qu'elle ne perçoit plus d'allocations CAF et CPAM sur son compte bancaire. Après vérification, il s'avère que le RIB du bénéficiaire a été modifié. C'est ce même homme de 28 ans qui s'est procuré l'identifiant et avec ce nouveau RIB, il a détourné les allocations versées par la CAF et la CPAM. Les sommes arrivaient sur le compte d'une amie qui lui faisait ensuite un virement.

Le prévenu était jugé au tribunal judiciaire de Caen ce jeudi 1er juin, mais n'était pas présent. En ce qui concerne la première affaire il reconnaît les faits, mais ne le fait que partiellement pour la seconde, disant qu'il n'a pas fraudé pour les APL et précisant que la victime lui devait de l'argent et qu'il s'est remboursé de cette manière.

Prison ferme

L'avocate de la partie civile réclame le remboursement des sommes dérobées et des compensations pour préjudice moral. Avec sept mentions sur son casier judiciaire (dégradations, vol, recel, vol avec arme, menaces de mort) le procureur déplore l'absence du prévenu qui, dit-il, "est sans scrupule au préjudice de connaissances". Il demande de la prison ferme.

Après délibéré, l'homme reconnu coupable est condamné à 4 mois de prison ferme aménageables et d'une inéligibilité de 5 ans. Les demandes de la partie civile sont recevables. Il devra rembourser un total de 481,99 euros à la première victime et 2 009,56 euros à la deuxième.