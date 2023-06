Rouen. Un accident de la route sur l'A150 fait un blessé 

Selon le service d'incendie et de secours de Seine-Maritime, 6 sapeurs pompiers et 2 engins ont été appelés au niveau de l'A150, samedi 3 juin, vers 15 h 25. En cause, une collision entre deux véhicules dans le sens de Cauteleu vers Rouen. L'accident a fait un blessé léger, transporté en urgence relative par les secours vers le CHU Charles Nicolle à Rouen.