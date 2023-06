Sarthe. L'équipe de cambrioleurs sévissait dans tout l'Ouest de la France

La gendarmerie de la Sarthe a réalisé un véritable coup de filet. Mardi 30 mai, les militaires ont interpellé cinq personnes issues de la communauté des gens du voyage dans plusieurs territoires de la France. Ils étaient dans la Sarthe, mais aussi en Loire-Atlantique ou dans la Vienne. Présentées au procureur du Mans, vendredi 2 juin, ces cinq personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire.

L'enquête a commencé après une augmentation des cambriolages dans plusieurs entreprises de matériaux de construction et des vols de véhicules utilitaires dans l'agglomération du Mans en septembre dernier. L'équipe organisée sévissait dans tout l'Ouest de la France.

Plus de 150 000 € de préjudice

En tout, 35 vols en bande organisée et des faits de recel ont pu être attribués dans de la Sarthe à cette bande. Le montant du préjudice est de plus de 150 000 €. Lors des investigations, 10 véhicules "volés et maquillés" ont été saisis. Les gendarmes ont aussi trouvé plus de 8 000 € en liquide, 650 litres de carburant, des armes et du matériel pour voler des véhicules récents. Les cinq personnes sont convoquées devant le tribunal correctionnel le 11 juillet 2023.