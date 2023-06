Cotentin. Un mort et quatre blessés dans un terrible accident de la route

Un terrible accident s'est produit à La Hague, au lieu-dit l'Epinay, vendredi 2 juin vers 18 h 30. Deux voitures sont entrées en collision frontale à plus de 80 km/h.

Une femme de 74 ans tuée

Une femme de 74 ans, qui se trouvait dans le premier véhicule, a été tuée.

Dans l'autre voiture, un homme de 40 ans, une femme de 35 ans et deux enfants de 7 et 4 ans ont été légèrement blessés et emmenés à l'hôpital de Cherbourg.

En tout, 18 sapeurs-pompiers sont intervenus pour prendre en charge les victimes et sécuriser la route.