Caen. De nouvelles adresses sous le signe de la gastronomie

Il s'agit de reconversions professionnelles pour deux de ces nouveaux commerces et d'une seconde ouverture pour le troisième.

Restaurant, pâtisserie et torréfaction

"Le café, c'était déjà une passion, alors c'est tout naturellement que l'on a cherché à avoir notre propre boutique", expliquent Grégory Larcher et Emilie Rame, les gérants des Grains du Drakkar.

L'enseigne est située à Argences, face au centre E.Leclerc. C'est aussi une reconversion professionnelle pour les deux amis d'enfance Patrick Belkacem et Damien Vigier, à la tête depuis le 22 mai dernier du restaurant La Verrière. "Notre activité principale est la restauration et la vente de fromages, mais nos clients peuvent aussi venir dans la journée déguster un bon thé au bar", précisent les deux gérants.

Enfin, il s'agit d'une seconde boutique ouverte en centre-ville pour l'enseigne C & Choux. "On propose les mêmes petits choux que dans la première boutique. Et très prochainement, nos clients pourront déguster nos pâtisseries sur place", indique la responsable Estrella Godement.