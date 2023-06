Caen. Au collège Dunois, on lutte par le théâtre contre le harcèlement scolaire

Combattre le harcèlement scolaire en passant par le théâtre. Cette idée a été lancée dans le cadre du dispositif "Phare", mis en place il y a deux ans par le gouvernement pour lutter contre le harcèlement scolaire. À la rentrée 2023, ce plan de prévention à destination des écoles et des collèges a été étendu aux lycées.

Les élèves répètent sur le plateau du Sillon, la MJC du Chemin Vert, lieu de spectacle le 15 juin prochain. - Joanne Lehoux

Au collège Dunois de Caen, les jeunes ont d'abord créé une vidéo de deux minutes dans le cadre d'un concours organisé par l'Éducation nationale avant de se lancer, depuis janvier, sur un projet de spectacle. C'est leur professeure d'anglais, Christelle Lemée, qui a eu le déclic l'an dernier. "J'ai été confrontée à un cas de harcèlement dans l'une de mes classes. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai commencé à travailler un an à l'avance sur le projet."

50 heures de travail pour un spectacle

Une quinzaine de collégiennes de cinquième, quatrième et troisième de l'atelier théâtre ont accepté le défi, dont Elia Conseil-Reymond. Elle est narratrice dans deux scènes. "C'est bien de montrer sous une autre forme ce qu'est le harcèlement. On veut sensibiliser le public", dit la jeune fille. Avant de monter sur scène, cela a nécessité environ 50 heures de travail pour construire le spectacle. Ce dernier mêlera théâtre, chorégraphie, chant et vidéo.

Valentin Postel, assistant d'éducation, accompagne les comédiennes à la guitare. - Joanne Lehoux

Des élèves de sixième ainsi que des personnels de l'établissement assureront la première partie. Dans certaines scènes, les jeunes seront accompagnés à la batterie par Valentin Postel, assistant d'éducation. Un élève de la troupe, lui, jouera de la batterie.

Le jeudi 15 juin, à 20 heures (gratuit), les élèves du club théâtre du collège Dunois se produiront sur la scène du Sillon au Chemin Vert. La pièce Seul contre tous, dure environ 1 h 30.

Pratique. Réservation à l'adresse : christelle.lemee@ac-normandie.fr.