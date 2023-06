Tôtes. Trois blessés dans un accident de la route impliquant plusieurs voitures

Deux voitures se sont percutées, en face-à-face, jeudi 1er juin à Tôtes, à hauteur de l'intersection entre la DR927 et la RD301. Un troisième véhicule est également impliqué dans l'accident. On déplore trois blessés légers : une femme de 29 ans piégée dans sa voiture, une femme de 45 ans et un homme de 54 ans. Ils ont été transportés à l'hôpital. La RD927 a été coupée à la circulation, le temps de l'intervention des secours.