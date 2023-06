Rouen. L'édition 2023 de Cathédrale de lumière va commencer

La cathédrale de Rouen sous le feu des projecteurs. À partir du vendredi 2 juin à 23 heures, l'événement phare de Rouen Cathédrale de lumière revient pour une nouvelle édition. Deux spectacles seront proposés : Rendez-vous avec la lumière, qui mêlera créatures fantastiques et la nature et Les nouveaux mondes, qui retrace les épopées des grands explorateurs.

Préparer l'événement en amont

Afin de s'assurer que le spectacle se passe bien, l'entreprise ETC Audiovisuel d'Ivry-sur-Seine a fait le déplacement dans le but de former les équipes de la métropole de Rouen. Pour la première représentation vendredi 2 juin, Franck Denos, encodeur multimédia, supervisera les régisseurs rouennais. "Pour que les projections sur la cathédrale de Rouen soient opérationnelles, cela demande des vérifications en amont", confie-t-il. "Je m'occupe de mettre les images dans les ordinateurs et de faire en sorte que tout soit calé."

Selon lui, "le plus compliqué, c'est de s'assurer que les images soient bien positionnées par rapport au monument". Au total, toute l'installation regroupe 17 vidéoprojecteurs qui reçoivent un signal vidéo et six ordinateurs dont un principal qui synchronise les opérations.

Deux nouveaux spectacles seront projetés samedi 3 juin, puis tous les soirs de l'Armada du 8 au 18 juin à 23 heures. Retrouvez tout le programme sur le site de la Métropole de Rouen.