Cadeaux. Jouez au Chrono Quiz pour gagner une enceinte Google Nest et une croisière sur la Seine

Chaque matin, vers 9 h 25, répondez à un maximum de questions en 30 secondes. Si vous êtes la personne qui a donné le plus grand nombre de bonnes réponses à la fin de la semaine, vous gagnez le cadeau !

Cette semaine, remportez une enceinte Google Nest. De plus, chaque participant gagne une croisière-promenade sur la Seine à l'occasion de l'Armada de Rouen.

Pour écouter Tendance Ouest dans toute la maison ou l'appartement, Tendance Ouest vous offre votre enceinte intelligente Google Nest audio.

• Enceinte à commande vocale - WiFi / Bluetooth

• Son clair et profond

• Gestion des tâches quotidiennes (agenda, notes, recettes, météo…) - Compatible Chromecast

• Diffusez et contrôlez la radio et votre musique

• Contrôle des appareils connectés de votre maison (télé, aspirateurs…)

En plus, chaque participant repart avec sa croisière-promenade sur la Seine lors de l'Armada grâce aux vedettes Jolie France, 1 h 15 sur l'eau et au plus près des plus beaux bateaux !

Pour vous inscrire, envoyez le mot QUIZ par SMS au 7 11 12 (3 fois 65 centimes + coût d'envoi).

Rendez-vous de lundi à vendredi entre 9 heures et 9 h 30 pour jouer avec Alex et Laure au Chrono Quiz !