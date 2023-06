Bonne table à Caen. Déjeuner express ou à emporter au Pavillon

De passage sur cette route fréquentée près de l'université de Caen, je m'arrête devant Le Pavillon, restaurant aux allures de maison dans la rue de la Délivrande. Ouvert en 2019, l'établissement est géré par celui qui œuvre derrière les fourneaux, Frédéric Thomas. Pour lui, un mot d'ordre, "cuisiner dans le respect des aliments, des traditions et rester abordable". Abordable, il l'est, puisque le plat du jour est affiché à 9,80 €. Quelques exemples de ces derniers jours : paleron de bœuf avec une crème de hareng, parmentier, ou bien comme en ce jour, saucisse à l'ancienne avec écrasé de pommes de terre.

Un service express

pour déjeuner en vitesse

Mais avant ça, je souhaite me mettre en jambes avec une entrée, un wrap de la mer au yuzu, un agrume asiatique. Plusieurs saveurs et un mélange entre douceur et croquant se mélangent en bouche, je suis conquis.

En entrée, wrap de la mer au yuzu.

Si je n'avais déjà pas attendu longtemps pour être servi après avoir passé ma commande, le délai entre le moment où l'on m'a débarrassé de mon entrée et l'arrivée du plat se compterait presque en secondes. Le plat du jour fait le travail, c'est un déjeuner réussi. D'ailleurs, une petite sauce à base de chou rouge vient agrémenter le tout. "On ne jette rien !", glisse le chef, qui a d'ailleurs utilisé le chou rouge pour un autre plat. Je fais l'impasse sur le dessert ce coup-ci et reste sur ma formule entrée-plat du jour coûtant 13,50 €. Pour les gourmands, comptez 2,50 € de plus pour terminer en douceur.

Le restaurant n'est ouvert à la clientèle que les midis. "Les soirs et les week-ends, nous pouvons ouvrir à titre privatif, c'est une facette que nous essayons de développer de plus en plus", apprend Frédéric Thomas. Autre nouvel aspect, la vente à emporter. "De par notre carte à l'ardoise, nous ne pouvons pas informatiser nos livraisons et passer par des applications, alors il faut nous passer un coup de fil la veille ou le matin !"

Pratique. 80 rue de la Délivrande. Ouvert du lundi au vendredi de 11 h 30 à 14h. 02 31 94 20 10.