Seine-Maritime. La Nuit Blanche débarque à Rouen et au Havre

Pour la deuxième année consécutive, Nuit Blanche proposent des œuvres à Rouen et au Havre, samedi 3 juin. Cette manifestation artistique a été créée en 2002, à Paris. Le temps d'une nuit, la création contemporaine sous toutes ses formes est mise à l'honneur. Désormais une trentaine de villes à travers le monde proposent leur Nuit Blanche, dont Kyoto, Singapour, Taïpei, Dallas, Oran ou encore Riga.

À Rouen, au Havre et à Paris, l'artiste espagnol Javier Riera présentera une installation numérique intitulée "Résonance Géométrique". Il s'agit de projections lumineuses in situ et monumentales, spécifiquement créées pour Nuit Blanche. L'œuvre sera visible simultanément à Paris (square du Vert Galant), à Rouen (square Charles Verdel) et au Havre (square Saint Roch), à partir de 22 heures.

Au Havre, avant le crépuscule, les habitants sont invités à apporter un pique-nique pour profiter des chanteurs d'opéra du conservatoire Arthur Honegger (de 20 heures à 22 heures).