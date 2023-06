Cherbourg. Pose d'enrobé, nettoyage des vitrines… La Ville en aide aux commerçants

En septembre 2022, dès le début du chantier du Bus nouvelle génération (BNG), projet porté par l'Agglo du Cotentin, puis début avril pour le lancement des travaux de rénovation des rues piétonnes menés par la Ville de Cherbourg-en-Cotentin, un dossier de demande d'indemnisation a été mis en place.

Une commission d'indemnisation

Tous les commerçants qui constateraient une perte de chiffre d'affaires supérieure à 15 % liée aux travaux sont invités à se faire connaître. "La commission d'indemnisation répond à des obligations légales, elle est présidée par un magistrat du tribunal administratif de Caen et ouvre droit aux indemnisations si le dossier répond aux critères - accessibilité du commerce, durée de l'impact… -", confie Sébastien Fagnen, adjoint aux commerces. La Ville reconnaît que les travaux ont un "impact" sur les commerces et rappelle que ces derniers restent accessibles, avec toutefois, il est vrai, des difficultés.

Pour Arnaud Catherine, vice-président aux mobilités à l'Agglo du Cotentin et en charge du BNG, "nous arrivons au point culminant des travaux" avec les périodes de juin et juillet qui s'annoncent encore très compliquées. "Nous sommes dans les temps. Dans un an, le chantier touchera à sa fin", prévient le maire Benoît Arrivé. Pour les rues piétonnes, "le chantier se passe bien, ajoute-t-il. De plus, nous nettoyons les vitrines des commerçants." Et un enrobé est remis à chaque fois pour le week-end. Des Flash Infos sont diffusés et plusieurs réunions d'information sont prévues auprès des riverains.

Un Point Info sur l'avancée des travaux a été mis en place au n°28 rue Grande-Rue. Il est ouvert le mardi, de 9 heures à 13 heures, le mercredi, de 17 heures à 19 h 30, le jeudi, de 10 heures à 16 heures, et les premiers et troisièmes samedis du mois, de 10 heures à 12 h 30.

Valognes et Cherbourg

La ville de Valognes a subi des changements considérables ces dernières années, avec des travaux entrepris au cœur de la ville. Ce fut une période compliquée pour les commerçants : "Maintenant, ils retrouvent un regain d'activité et d'attractivité, c'est tant mieux, Valognes le mérite, il y a des commerces de grande qualité, dit Sébastien Fagnen. Que des habitants de chez nous puissent fréquenter le centre-ville de Valognes, nous le comprenons parfaitement, avec la RN13 et les travaux, celui-ci peut paraître plus accessible. Notre rôle et notre ambition est d'offrir à chacun un centre-ville de qualité à Cherbourg, c'est ce à quoi nous nous employons."

Des commerces pénalisés ?

Des commerces ont fermé leurs portes, comme le restaurant L'Accord parfait. Son gérant avait mis en cause plusieurs problèmes, dont les travaux du BNG. Les poissonneries Normandie-Bretagne à Cherbourg et Le Traiteur de la mer à Équeurdreville-Hainneville ont aussi décidé de mettre la clé sous la porte début avril. La dernière citée a été reprise. Plusieurs raisons, selon les anciens propriétaires : "La lassitude, la fatigue, le contexte économique actuel, les travaux, les grèves…"