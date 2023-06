Chantiers. Les travaux à Rouen seront-ils finis pour l'Armada ?

Les travaux du tunnel

Plus que quelques mois avant la fin des travaux du tunnel de la Grand'Mare à Rouen. L'avant-dernière phase de travaux s'est terminée avant le début, jeudi 8 juin, de l'Armada. La fin du chantier est quant à elle, prévue en décembre 2023. Pour rappel, depuis juillet 2022, une nouvelle phase de travaux, dirigée par la Direction interdépartementale des routes du nord-ouest (DIRNO), a été engagée pour moderniser les équipements et créer sept nouvelles issues de secours. Au total, il y en aura dix avec les trois déjà existantes. Elles seront situées à environ 130 mètres les unes des autres tout le long du tunnel pour assurer plus de sécurité. Par ailleurs, les restrictions de circulation mises en place pendant les travaux ont été progressivement levées le 10 mai, dans le sens montant Rouen-Abbeville, puis dans le sens descendant Abbeville-Rouen depuis le 25 mai. La vitesse autorisée s'élève aujourd'hui à 70 km/h au lieu de 50 km/h pendant les travaux. Une bonne nouvelle donc, pour les automobilistes perdus avec les panneaux provisoires. De plus, le système de désenfumage va être rénové et l'éclairage ainsi que le système de contrôle du tunnel seront modernisés. La dernière phase des travaux se déroulera cette fois-ci exclusivement de nuit, après l'Armada, pour limiter au maximum l'impact sur les usagers, à partir du 19 juin, et permettre aux équipes de travailler en toute sécurité.