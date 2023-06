24 heures du Mans. Dix jours de fête pour le centenaire de la mythique course automobile

C'est la plus mythique des épreuves d'endurance automobile disputée sur toute la planète. Cette année, les "24 heures du Mans" célèbrent leur centenaire. Si la course ne sera disputée que samedi 10 et dimanche 11 juin, les animations, elles, débutent dix jours plus tôt.

Jeudi 1er juin a ainsi lieu l'ouverture de la grande exposition du centenaire, au Musée des 24 heures, à l'entrée du mythique circuit.

Le pesage, autrement dit le contrôle des voitures, débutera vendredi 2 juin dans le centre-ville du Mans, avec aussi plusieurs séances de dédicaces de livres ou BD consacrés aux 24 heures. Ce pesage se poursuivra samedi 3 juin.

Certains essais libres et essais qualificatifs sont disputés dimanche 4 juin. Les animations se renforceront à partir de lundi 5 juin et les séances d'essais libres et qualificatifs s'intensifieront à partir de mercredi 7 juin.

Vendredi après-midi 9 juin, ce sera la traditionnelle parade des pilotes dans les rues du Mans, avec passage de la patrouille de France à 19 h 15, concert de Bob Sinclar sur le circuit à 21 h 30 et show du centenaire à 23 heures.

Le départ des 24 heures de course sera donné samedi 10 juin à 16 heures pour une arrivée dimanche 11 juin à la même heure.