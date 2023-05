Saint-Romain-de-Colbosc. Fumer devant l'école, c'est désormais interdit !

La France compte douze millions de fumeurs. Un chiffre dévoilé mercredi 31 mai par Santé Publique France, à l'occasion de la journée mondiale sans tabac. Après une baisse entre 2016 et 2019, le nombre de personnes qui déclarent fumer quotidiennement - près de 25 % des 18-75 ans - a tendance à se stabiliser.

Fini la cigarette devant l'école de Saint-Romain Impossible de lire le son.

Pourtant, la "clope" est de plus en plus bannie, y compris en extérieur. À Saint-Romain-de-Colbosc, près du Havre, il n'est désormais plus possible de s'en griller une devant l'école. La commune vient de prendre un arrêté d'interdiction, aboutissement d'un travail mené par les huit jeunes élus du Conseil municipal des enfants et des jeunes (CMEJ).

De plus en plus de communes

L'interdiction de fumer s'affiche en fluo sur les trottoirs, devant le groupe scolaire François-Hanin. Les contrevenants s'exposent à devoir payer 135 euros. "L'idée n'est pas de faire de la répression. Il s'agit avant tout d'une mesure symbolique. La police municipale est présente régulièrement devant l'école et débutera par une phase d'avertissement", assure Clotilde Eudier, maire de Saint-Romain-de-Colbosc. Un cendrier sera bientôt installé en amont de l'école, pour rappeler aux étourdis d'éteindre leur cigarette à l'heure des papas-mamans.

Des affiches conçues par les jeunes seront prochainement installées, avec un cendrier.

Cette mesure se multiplie en Seine-Maritime. Avant Saint-Romain, d'autres communes ont déjà franchi le pas comme Déville-lès-Rouen, Mont-Saint-Aignan, Bolbec ou encore Goderville. À Fécamp, le centre hospitalier a lui aussi profité de cette journée mondiale pour lancer une dynamique "Lieu de santé sans tabac". Les fumeurs devront désormais se placer dans des zones spécifiques pour fumer une cigarette.