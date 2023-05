Calvados. Angela débarque sur la Côte Fleurie : un dispositif efficace ?

Mardi 30 mai, la communauté de communes Cœur Côte Fleurie annonçait déployer le dispositif Angela sur son territoire. Le principe ? Si vous vous sentez suivi ou en insécurité, entrez dans un établissement "refuge" qui saura vous accueillir et prendre soin de vous, en pouvant alerte les forces de l'ordre. "Les offices de tourisme de Deauville et de Trouville ainsi qu'une douzaine de commerçants adhèrent pour le moment", se réjouit Colette Nouvel-Rousselot, élue chargée de la prévention et de la sécurité. Les établissements membres se mettent alors en évidence en affichant un sticker "Opération Angela" sur leur vitrine.

"On ne demande pas aux commerçants de jouer au Zorro, mais au moins que les femmes puissent se poser quelque part. Si elles rentrent dans une boutique, cela va casser le rythme du harcèlement", poursuit Colette Nouvel-Rousselot. Pourtant pas réputé pour son insécurité, le secteur de Deauville et Trouville connaît une énorme affluence en période estivale, amenant son lot de désagréments. "Il y a 3 500 habitants à Deauville, mais pendant le week-end de la Pentecôte, il y avait entre 20 000 et 30 000 personnes dans la ville par exemple", justifie l'élue.

Mais au fait, le dispositif Angela est-il utilisé ?

Cela fait depuis 2019 que certains bars de la rue Écuyère à Caen sont adhérents au mouvement. Pour ces serveurs qui possèdent un recul évident sur la question, le constat clair : "On ne m'a jamais demandé le dispositif Angela, et a priori ce n'est pas arrivé à mes collègues non plus", affirme Yann Deltai, barman au Broc'Café. Pour autant, des cas de harcèlement ont bien eu lieu, mais la victime n'a simplement pas utilisé ce nom de code particulier. "Soit on vient nous voir directement, soit des fois nous prenons les devants en voyant certains comportements. Avec le métier, on a l'œil", continue le serveur.

"On sait qui est arrivé avec qui, on ressent s'il y a une gêne à une table, abonde Mathias Nion, propriétaire du Bayla, plus haut dans la rue. Dans ce cas, on essaie toujours d'intervenir avec une approche calme et diplomate. Et puis si besoin, les forces de l'ordre sont là pour ça."

Tous les commerçants de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie peuvent adhérer gratuitement au dispositif. L'objectif est de rassembler le plus de monde avant le début de l'été.