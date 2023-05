Télévision. Qui sont les invités exceptionnels de la finale de The Voice ?

Après plusieurs semaines de compétition, il ne reste plus que quatre talents sur la centaine qui sont montés sur scène afin de faire se retourner les célèbres fauteuils de The Voice. Cette année, les nouveaux coachs Bigflo et Oli finissent la compétition sans talent en finale. En revanche, Amel Bent en a deux, Micha et Arslane. Zazie termine la compétition avec Aurélien. Quant à Vianney c'est avec Jeremy Levif qu'il a réussi à atteindre la finale. Pour cette dernière émission de The Voice, des invités exceptionnels s'enchaineront sur le plateau : David Guetta, Aya Nakamura, Patrick Bruel, Vitaa, Pierre de Maere ou encore Christophe Maé. Pour savoir qui sera le gagnant de cette 12e édition, rendez-vous le samedi 3 juin sur TF1 à partir de 21 h 10.