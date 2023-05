Allergies. Au Havre, un pollinarium unique en Normandie pour suivre les émissions de pollen

Les yeux qui piquent, le nez gonflé, la tête lourde… Pas de doute : les pollens de graminées sont de retour ! Le risque d'allergie est actuellement élevé dans toute la Normandie, sauf dans l'Orne où il est jugé moyen par le Réseau national de surveillance aérobiologique. Les conditions météorologiques printanières, associées parfois à des vents forts, favorisent la dispersion de ces pollens dans l'air.

Unique en Normandie

Au Havre, il existe un dispositif de suivi inédit dans la région : un pollinarium, implanté aux Jardins suspendus. "C'est un espace où l'on présente des espèces allergisantes, détaille Camille Le Pape, chargée des collections. On y détecte le début d'émission de pollen pour informer les personnes allergiques et ainsi leur permettre de commencer à prendre leur traitement et à adopter des bons gestes avant le pic." Un concept développé à Nantes à partir de 2003, à la demande de médecins allergologues, et coordonné par l'Association des pollinariums sentinelles de France (APSF).

Pollens d'arbres, de graminées…

Bouleau, noisetier, charme, plantain, dactyle, armoise… Au total, le pollinarium du Havre est composé de sept espèces de graminées, de deux d'herbacées et de huit types d'arbres différents. Chaque jour, à partir du mois de janvier et jusqu'à l'automne, la jardinière-botaniste Stéphanie Delange surveille les éventuelles émissions de pollen. "L'idée est d'avoir une information en temps réel. Nous sommes très vigilants sur le début des émissions mais aussi sur la fin", précise-t-elle. Pour les arbres, il suffit de tapoter les fleurs pour vérifier s'il y a du pollen, visible à l'œil nu. Pour les graminées, les émissions débutent quand les étamines s'écartent. "Chaque pollinarium présente des plantes que l'on retrouve localement. On retrouve ces graminées dans les jardins, au bord des routes, dans les champs…", poursuit Camille Le Pape.

S'abonner aux alertes

Une fois les relevés faits sur le terrain, les données sont validées quotidiennement par l'allergologue havraise Véronique Leclercq puis l'APSF. Les informations sont reportées le soir même sur le site alertepollens.org et envoyées par mail, gratuitement, à quiconque s'y abonne. Le pollinarium sentinelle du Havre compte actuellement un peu plus d'un millier d'abonnés.

