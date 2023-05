Près de Saint-Lô. Rentrée surveillée dans le collège de Canisy après l'intrusion d'un inconnu

Des militaires du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie étaient présents mercredi 31 mai devant le collège Jean-Follain, à Canisy. Leur but, assurer une rentrée paisible des élèves, enseignants et personnels de l'établissement après l'intrusion d'une personne inconnue la veille et l'agression de la principale. Un membre des équipes de sécurité du rectorat était aussi là, en soutien à la direction du collège.

Les élèves ne semblent pas trop choqués. Ils sont rentrés dans le calme mercredi matin, déposés par le car scolaire ou leurs parents.

Les parents, eux, ont été mis au courant par l'établissement assez rapidement, via un mail. La principale a bien communiqué selon une maman, qui se dit assez peu inquiète après cet acte. Ce discours se retrouve chez d'autres parents. Ils ont tout de même été rassurés par la présence de forces de l'ordre devant le collège. La principale ne souhaite pas prendre la parole, mais a assuré aller bien, avec un peu d'émotion dans la voix.