D-Day. Papa Jake, le vétéran star des réseaux sociaux de passage en Normandie

Pas moins de 50 vétérans américains fouleront les plages du Débarquement jeudi 1er juin. L'un d'entre eux, Jake Larson, surnommé Papa Jake est une véritable star sur TikTok ; il y raconte ses souvenirs de la Seconde Guerre mondiale.

Le vétéran américain entretient le devoir de mémoire sur TikTok

Ce vétéran américain, âgé aujourd'hui de 100 ans, cumule plus de 500 000 abonnés sur le réseau social, et il y a fait une annonce particulière dernièrement : "Je suis très heureux, je reviens en France à la fin du mois de mai pour le 79e anniversaire du D-Day", a-t-il annoncé en avril dernier.

Jake Larson se qualifie lui-même "d'homme le plus heureux du monde", tout en racontant son quotidien de soldat pendant la Seconde Guerre mondiale, photos et vidéos à l'appui.

"J'étais avec la première division à bord d'un navire, raconte-t-il dans l'une d'entre elles, consacrées à l'irruption sur Omaha Beach en 1944. Nous avons dû en descendre sur des échelles de corde, en portant notre paquetage de 75 pounds (34 kg) et notre fusil, pour arriver sur les péniches de débarquement. Et les péniches tanguaient tellement, de haut en bas, avec les vagues de 3 ou 4 pieds (plus d'un mètre)…"

Jake Larson possède des liens très particuliers avec la Normandie, donc, mais aussi avec deux (très) jeunes fans Normands, Elia et Guia, originaires du Calvados. Il rencontrait la petite Elia en 2022, lors des commémorations du 78e D-Day et publiait une vidéo dans la foulée, intitulée "ma famille étendue en France".