[Vidéo] Orne. Des élèves de primaire gagnent un concours sur la transition écologique

Mardi 30 mai, les élèves de l'école Jules Ferry d'Alençon et du pôle scolaire Thomas Pesquet de Belforet-en-Perche se sont retrouvés à Valframbert, près d'Alençon, dans les locaux du syndicat mixte Territoire d'Énergie pour la cérémonie des prix du concours "Les Écoloustics". Cet événement national a pour but de mettre en avant la transition écologique. Dans le département de l'Orne, six classes et 117 élèves ont laissé parler leur imagination.

Avec des prix décernés par le président du groupe départemental de Territoire d'énergie, Philippe Auvray, les enfants ont eu la chance de pouvoir recevoir un trophée en bois à l'effigie d'une éolienne, ainsi que des livres sur l'énergie.

Les deux écoles sont reparties de cette cérémonie avec un grand sourire !

En plus d'être lauréat au niveau départemental, le pôle scolaire Thomas Pesquet s'est aussi vu être récompensé au niveau national. Une distinction qui permet aux enfants de se rendre à Paris le mercredi 28 juin pour visiter la cité des sciences.

Écouter la réaction du pôle scolaire Thomas Pesquet lors de la remise des prix : Impossible de lire le son.

Un investissement important

"Je suis vraiment fière d'eux, car c'est un groupe qui s'est beaucoup investi dans ce projet”, assure Vanessa Blatrix, enseignante à l'école de Belforêt-en-Perche. Ayant déjà participé à ce concours les années précédentes, c'est la première fois que l'école atteint une distinction aussi élevée.

Accompagné du Finistère, de l'Isère et des Deux-Sèvres, le département de l'Orne sera bien représenté à Paris pour expliquer les mesures écologiques mises en place dans le département.

À noter que d'après une étude du journal La Vie, l'Orne est 26e dans le classement des départements français les plus écologiques.