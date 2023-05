79e anniversaire du Débarquement. Reconstitutions, projections, rencontres : découvrez le programme du Normandy Victory Museum

Les commémorations du 79e anniversaire du Débarquement se préparent. Le Normandy Victory Muséum situé à Catz, près de Carentan, propose plusieurs animations et temps forts du 1er au 6 juin.

Quelles animations pour le 79e anniversaire du Débarquement ?

L'événement à ne pas louper, c'est sans doute la reconstitution du camp A10 Airfield, du vendredi 2 au dimanche 4 juin : l'association de reconstituteurs Forty's Froup Reenactment installera son camp, avec ses tentes, ses véhicules et vivra comme au temps de la Seconde Guerre Mondiale le temps d'un week-end. Le public pourra venir échanger avec ces passionnés tout au long du week-ed.

Autre reconstitution, celle d'un hôpital militaire américain avec du matériel d'origine, des démonstrations d'opérations le samedi 3 juin. Démonstrations aussi de la machine Enigma, qui permettait de coder ou décoder les messages de l'armée allemande. Une quarantaine de reconstituteurs seront présents pour animer l'extérieur du musée.

Le samedi 3 juin, le public pourra assister gratuitement (dans la limite des places disponibles) à l'avant-première du documentaire "Till the job is done" (en français "jusqu'à ce le travail soit fait") à 17 heures.

Dimanche 4 juin à 15 heures, le public pourra assister à une discussion publique avec deux vétérans belges de la brigade Piron, débarquée en Normandie.

Toutes ces animations viennent s'ajouter à l'exposition sur l'acteur Jean Gabin et son engagement durant la seconde guerre Mondiale samedi 3 et dimanche 4 juin.

Le programme complet est à retrouver sur le site du musée.