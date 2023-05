Près du Havre. Les marchés d'été font leur retour

C'est rapidement devenu un succès. Lancé à l'été 2020 avec une vingtaine de commerçants, le marché semi-nocturne estival de Montivilliers est revenu l'année suivante avec plus de dates, plus d'espace et des horaires étendus. Avec une moyenne de 45 à 50 exposants par soirée en 2021 et 2022, le Monti'Marché revient cet été à partir du 23 juin, un vendredi sur deux, jusqu'au début du mois de septembre.

Comme les années précédentes, le marché sera installé dans le centre-ville, autour des Hallettes (place du Docteur Chevalier, rue Henry Lemonnier et rue René Coty). Il sera ouvert de 17 heures à 22 heures. Il y aura une nouveauté cette année : des brocanteurs seront installés sur la place François Mitterrand.

Les dates du Monti'Marché à Montivilliers :

Vendredi 23 juin

Vendredi 7 juillet

Vendredi 21 juillet

Vendredi 4 août

Vendredi 18 août

Vendredi 1er septembre

Les commerçants, restaurateurs, artisans et associations souhaitant tenir un stand peuvent encore s'inscrire en remplissant un formulaire sur le site internet de la ville ou en contactant le 02 77 67 56 83.