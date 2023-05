Télévision. Qui sont les finalistes de The Voice ?

Samedi 27 mai, le public a choisi les quatre finalistes de cette 12e édition de The Voice...

Après des mois de compétition, Fanchon, Hanna, Dame dans la Team Bigflo et Oli, Jérémy Levif et Kiona dans la team Vianney, Arslane et Micha dans la Team Amel Bent et Aurélien chez Zazie avaient pour objectif d'atteindre la grande finale, et espéraient devenir The Voice 2023.

Cette année encore, le public était le seul à désigner les finalistes parmi les huit talents encore en compétition en choisissant leurs quatre talents préférés, toutes équipes confondues ! À l'issue de la demi-finale, les coachs peuvent se retrouver sans aucun talent en finale. Tout est possible, ni les talents, ni les coachs ne seront à l'abri d'un coup de théâtre…

Les finalistes sont : Jeremy Levif, Aurélien, Micha et Arslane. Revivez ce moment en vidéo.