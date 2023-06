Bonne table à Rouen. La Tarte Tatin, 36 ans de savoir-faire

L'ambiance y est conviviale et les clients sont nombreux à venir saluer le patron. Le tutoiement est d'ailleurs de rigueur ici, où tout le monde se connaît plus ou moins. Il faut dire que ce restaurant fait vivre le quartier de la Vicomté depuis maintenant 36 ans. Si la tarte tatin fait évidemment partie des "best-sellers" de l'établissement, ce sont surtout les crêpes qui font sa marque de fabrique. Une vingtaine de galettes salées et au moins une trentaine de crêpes sucrées sont proposées à la carte.

"On fait partie des vieux meubles"

Je choisis la formule classique "Tarte Tatin plus", galette, dessert et boisson pour seulement 18 euros avec, pour commencer, la "Pays d'Auge" : une galette poulet, champignons et crème accompagnée d'une traditionnelle bolée de cidre. La crêpe est simple, sans fioriture, mais appétissante. Impossible de passer à côté de la tarte tatin, la spécialité de la maison, je me lance donc sur le dessert. Avec de la crème ou de la chantilly, rien à dire, la tarte tatin est maîtrisée.

La classique tarte tatin et sa crème fraîche.

"On fait partie des vieux meubles", ironise Jean-Baptiste Robat, le co-gérant de l'établissement. "Mon frère travaillait en tant que serveur ici au départ, moi j'ai commencé ici en faisant la première Armada et je ne suis jamais parti depuis", poursuit le co-gérant. C'est au fil de leurs voyages que les deux frères peaufinent la carte. "On se dit toujours, tiens on a goûté ça là-bas, est-ce qu'on ne va pas essayer de le mettre dans une crêpe ?", s'amuse le patron. La force de l'établissement c'est aussi la vivacité de l'équipe en cuisine. À peine commandée, la crêpe arrive sur votre table et le service est en continu toute la journée à partir de midi, presque à l'image d'un fast-food. Un rythme qu'il faudra tenir pendant l'Armada : "L'Armada c'est une saison en 10 jours !" s'exclame le Rouennais. L'établissement a justement recruté du personnel supplémentaire pour l'occasion.

99, rue de la Vicomté à Rouen. Ouvert du mardi au samedi. 02 35 89 35 73