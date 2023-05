Météo. Top 10 des villes les plus pluvieuses de France : où se situe la Normandie ?

La réponse va sans doute vous étonner : aucune ! La Normandie est perçue comme une raison particulièrement pluvieuse, et ce n'est pas forcément faux : la région a connu 636 millimètres de pluie en 2022, contre une moyenne nationale des régions de 620 millimètres, selon Météo France. Pour autant, elle n'est pas la région française où il pleut le plus.

Quelles sont les villes où il pleut le plus en France ?

Le site de location de vacances Holidu a mené son enquête sur le sujet, en recensant les villes françaises de plus de 50 000 habitants où l'on sort le plus le parapluie. Le calcul a été fait en se basant sur les données du site World Weather Online.

Et à la surprise générale, c'est au sud qu'il faut regarder : Grenoble est la ville de France où il pleut le plus, avec neuf jours de pluie par mois, et 5,5 millimètres de précipitations par jour.

Voici le classement des 10 villes où il pleut le plus en France :

1. Grenoble

2. Annecy (8 jours de pluie par mois, cumul de 5 mm de précipitations par jour)

3. Lyon (8 jours de pluie par mois, cumul de 4,2 mm de précipitations par jour)

4. Mulhouse (7,8 jours de pluie par mois, cumul de 3,8 mm de précipitations par jour)

5. Bayonne (7,3 jours de pluie par mois, cumul de 4,3 mm de précipitations par jour)

6. Pau (7,2 jours de pluie par mois, cumul de 4,1 mm de précipitations par jour)

7. Saint-Étienne (7 jours de pluie par mois, cumul de 3,4 mm de précipitations par jour)

8. Bourges (7 jours de pluie par mois, cumul de 3,3 mm de précipitations par jour)

9. Villeneuve-d'Ascq (7 jours de pluie par mois, cumul de 3,3 mm de précipitations par jour)

10. Limoges (6,8 jours de pluie par mois, cumul de 3,3 mm de précipitations par jour)

Dans ce classement, il faudra attendre la 17e place pour y trouver une ville Normande, et c'est Le Havre qui occupe le rang. On trouve également Rouen en 27e place et Cherbourg-en-Cotentin à la 28e place.

Si l'on cherche la pluie, il faut d'abord chercher la montagne : selon Météo France, "les zones les plus arrosées se situent le plus souvent à proximité ou sur les massifs montagneux : Vosges, Jura, Alpes, Massif central, Pyrénées et Corse".